В Португалии отложили предвыборные дебаты из-за блэкаута

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и лидер оппозиции Педру Нуну Сантуш отменили теледебаты, запланированные на вечер понедельника, из-за масштабного отключения электроэнергии по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Монтенегру из правоцентристской Социал-демократической партии и Сантуш из главной оппозиционной, левоцентристской Социалистической партии должны были встретиться в дебатах вечером 28 апреля.

Однако из-за отключения электроэнергии в большинстве регионов Португалии оба политика договорились перенести дебаты на более поздний срок.

В Португалии 18 мая состоятся досрочные выборы, объявленные после того, как правоцентристское правительство меньшинства во главе с Монтенегру не получило вотума доверия парламента.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".