Премьер Испании: электроснабжение восстановлено почти полностью

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о почти полном восстановлении электроснабжения страны после масштабного блэкаута, который также задел соседнюю Португалию.

Об этом он написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Санчес, "после напряженной ночи 99,95% энергопотребления восстановлено".

Он также добавил, что 100% подстанций транспортной сети снова работают.

"Через несколько минут мы снова соберемся в Совете национальной безопасности для анализа текущей ситуации", – сообщил глава испанского правительства.

Как сообщает El Pais, по состоянию на вторник наблюдаются перебои в движении железнодорожного транспорта. В частности, пригородные поезда в Мадриде курсируют на 50%, тогда как в Каталонии их движение приостановлено из-за нестабильности электроснабжения.

В больницах и пунктах неотложной помощи Мадрида ночь с понедельника на вторник прошла без инцидентов, как сообщило сегодня утром Министерство здравоохранения Испании.

Сейчас все больницы имеют электроснабжение, и все они обеспечиваются достаточным количеством дизельного топлива для генераторов на случай повторного блэкаута.

По данным Министерства внутренних дел Испании, прошедшая ночь прошла без инцидентов. Более 30 тысяч сотрудников правоохранителей были развернуты по всей Испании.

Национальный оператор воздушного движения Enaire сообщил во вторник о полном восстановлении работы трех центров управления воздушным движением, которые пострадали от отключения электроэнергии.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

По данным португальского оператора сети, причиной обесточивания стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".