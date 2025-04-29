18 людей постраждали під час зіткнення трамваїв у Варшаві

У вівторок вранці у польській столиці Варшаві сталося зіткнення двох трамваїв, 18 осіб отримали травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У вівторок вранці у Варшаві, на перехресті з круговим рухом імені Шарля де Голля, зіткнулися трамваї № 7 і № 9, що рухалися в напрямку площі Завіши. "Сімка" в'їхала в задню частину "дев'ятки".

фото PAP

18 осіб постраждали, серед них машиніст одного з трамваїв. Він та п'ятеро інших осіб потрапили до лікарні.

Невідомо, в якому стані перебувають решта постраждалих.

На місці працюють понад 30 рятувальників.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність трамвая. Детальні обставини встановлюються.

Рух трамваїв в обох напрямках по Єрусалимських алеях зупинено.

Центр Варшави заблокований, але вже вдалося розвантажити чергу трамваїв, що чекали на проїзд.

Рух автомобілів, хоч і повільний, але відбувається в нормальному режимі.

Вранці у вівторок сталися також дві аварії поблизу аеропорту Варшави – в одній з них перекинувся автобус, який перевозив громадян України та Білорусі.

В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей. Схожа ДТП була і в січні.