18 человек пострадали при столкновении трамваев в Варшаве

Во вторник утром в польской столице Варшаве произошло столкновение двух трамваев, 18 человек получили травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во вторник утром в Варшаве, на перекрестке с круговым движением имени Шарля де Голля, столкнулись трамваи № 7 и № 9, которые двигались в направлении площади Завиши. "Семерка" въехала в заднюю часть "девятки".

фото PAP

18 человек пострадали, среди них машинист одного из трамваев. Он и пять других человек попали в больницу.

Неизвестно, в каком состоянии находятся остальные пострадавшие.

На месте работают более 30 спасателей.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность трамвая. Подробные обстоятельства устанавливаются.

Движение трамваев в обоих направлениях по Иерусалимским аллеям остановлено.

Центр Варшавы заблокирован, но уже удалось разгрузить очередь трамваев, ожидавших проезда.

Движение автомобилей, хоть и медленное, но происходит в нормальном режиме.

Утром во вторник произошли также две аварии вблизи аэропорта Варшавы – в одной из них перевернулся автобус, который перевозил граждан Украины и Беларуси.

В середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек. Похожая ДТП была и в январе.