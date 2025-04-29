Во Франции уже 26 задержанных в расследовании нападений на тюрьмы

Во Франции сообщили о задержании еще одного подозреваемого в причастности к вандализму в отношении тюрем и имущества сотрудников.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Новое задержание в департаменте Эссон под Парижем произошло утром 29 апреля в рамках масштабной операции, продолжающейся с понедельника, в рамках которой ранее были задержаны 25 человек. В течение дня возможны новые задержания.

Задержанных в понедельник постановили оставить под стражей.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожении автомобилей работников в нескольких городах. После этого регулярно происходят новые инциденты.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо предположил, что за волной нападений стоят наркоторговцы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что организаторы нападений будут найдены и наказаны.