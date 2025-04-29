Сікорський жартома запевнив, що Польща не претендує на данський острів

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський жартома заявив, що Варшава не висуває претензій на данський острів Борнгольм, де відбулась зустріч глав дипломатій 11 європейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський написав на Х.

Глава польського МЗС написав своє повідомлення за підсумками зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8) та "Веймарської трійки" (Польща, Німеччина, Франція).

"На зустрічі NB8+"Веймарської трійки" я не тільки підтвердив, що ми вважаємо Гренландію частиною Королівства Данії, але й не висунув претензій на Борнгольм, незважаючи на те, що він дуже гарний", – зазначив Сікорський.

Na spotkaniu NB8+Trójkąt Weimarski nie tylko potwierdziłem, że uważamy Grenlandię za część Królestwa Danii ale nie zgłosiłem roszczeń do Bornholmu mimo, że jest piękny.

🇵🇱🇩🇰😀 pic.twitter.com/VN1OM92zh8 – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 29, 2025

Стратегічний острів Борнгольм, який належить Данії, розташований у Балтійському морі на північ від Польщі. За інформацією ЗМІ, Данія планує посилити там військову присутність.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.