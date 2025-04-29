Сикорский в шутку заверил, что Польша не претендует на датский остров

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в шутку заявил, что Варшава не предъявляет претензий на датский остров Борнгольм, где состоялась встреча глав дипломатических миссий 11 европейских стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский написал на Х.

Глава польского МИД написал свое сообщение по итогам встречи Северно-Балтийской восьмерки (NB8) и "Веймарской тройки" (Польша, Германия, Франция).

"На встрече NB8+"Веймарской тройки" я не только подтвердил, что мы считаем Гренландию частью Королевства Дании, но и не выдвинул претензий на Борнгольм, несмотря на то, что он очень красивый", – отметил Сикорский.

Na spotkaniu NB8+Trójkąt Weimarski nie tylko potwierdziłem, że uważamy Grenlandię za część Królestwa Danii ale nie zgłosiłem roszczeń do Bornholmu mimo, że jest piękny.

🇵🇱🇩🇰😀 pic.twitter.com/VN1OM92zh8 – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 29, 2025

Стратегический остров Борнгольм, принадлежащий Дании, расположен в Балтийском море к северу от Польши. По информации СМИ, Дания планирует усилить там военное присутствие.

Напомним, администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.