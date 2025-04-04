Венс каже, що США захищатимуть свої інтереси на Гренландії "за будь-яку ціну"

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс на тлі візиту прем’єрки Данії Метте Фредеріксен до Гренландії заявив, що США захищатимуть свої інтереси на острові "за будь-яку ціну".

Його заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Венса, Гренландія є важливою для американської безпеки і протиракетної оборони.

"І ми збираємося захищати інтереси Америки за будь-яку ціну", – додав він.

Венс заявив, що жителі Гренландії "ясно дали зрозуміти, що хочуть бути незалежними від Данії", а також зазначив, що США платитимуть Гренландії "більше грошей", ніж Данія.

"Президент сказав, що ми могли б дати народу Гренландії набагато більше грошей, ніж зараз. Знову ж таки, тому що безпека має значення для Сполучених Штатів Америки", – сказав він.

За словами Венса, розмір гранту, що виплачується Данією, становить 60 тисяч доларів на людину в Гренландії на рік. Але як він дійшов до цієї цифри, незрозуміло.

Напередодні під час візиту до Гренландії Фредеріксен учергове відкинула претензії США на Гренландію, залишивши відкритою можливість співпраці для зміцнення безпеки острова.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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