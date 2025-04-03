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Премьер Израиля прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС

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Новости — Четверг, 3 апреля 2025, 09:33 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт рано утром в четверг – это его первая поездка в европейскую страну, с тех пор как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

О прибытии Нетаньяху в Будапешт в Facebook написал венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил приглашение Нетаньяху в ноябре прошлого года – на следующий день после того, как МУС выдал ордер на его арест по подозрению причастности к военным преступлениям в Газе.

Орбан пообещал не выполнять ордер, несмотря на то, что Венгрия является членом МУС.

"Добро пожаловать в Будапешт, Биньямин Нетаньяху!" – написал Салай-Бобровницкий и опубликовал фото встречи израильского премьера в аэропорту Будапешта.

В четверг Нетаньяху проведет встречу с Орбаном. По сообщениям СМИ, Венгрия объявит о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее СМИ сообщили, что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда.

Сообщалось, что Будапешт также может публично объявить об этом во время визита израильского премьера.

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Израиль Венгрия Международные суды
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