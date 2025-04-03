Орбан принял в Будапеште премьера Израиля, игнорируя ордер на его арест

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чьего ареста добивается Международный уголовный суд (МУС), в четверг встретили с воинскими почестями в Будапеште в рамках его четырехдневного визита в Венгрию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Telex.

Израильского премьера встретил лично глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Это произошло в день, когда венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Нетаньяху.

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Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест израильского премьера в прошлом году из-за действий армии Израиля в секторе Газа. Венгрия тогда раскритиковала решение МУС как дерзкое и циничное.

После двусторонних переговоров Орбан и Нетаньяху проведут пресс-конференцию для СМИ.

Ранее СМИ сообщили, что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что Венгрия выйдет из МУС.

Венгрия решила оценить свой статус в МУС после указа президента США о санкциях против суда.

В Еврокомиссии заявили, что будут глубоко сожалеть, если Венгрия выйдет из МУС.