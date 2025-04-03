Польша передала Украине еще 5 тысяч терминалов Starlink для прифронтовых городов

Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink, которые помогут обеспечить бесперебойную связь для объектов критической инфраструктуры в прифронтовых городах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook объявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр сообщил, что Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink, которые передадут больницам, школам и другим объектам критической инфраструктуры в прифронтовых городах.

"Старлинки будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызывать экстренные службы, читать новости. Из-за обстрелов и разрушения базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна", – отметил он.

Федоров напомнил, что в рамках сотрудничества Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила уже более 50 тысяч терминалов Starlink. Наибольшее количество, около 29 500, предоставила Польша.

"Благодарны вице-премьер-министру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за вклад в украинскую устойчивость", – отметил он.

В марте в польском правительстве говорили, что Польша потратила почти 83 миллиона долларов на Starlink для Украины за время полномасштабной войны.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег американского миллиардера Илона Маска он шантажа Украины доступом к Starlink, напомнив, что абонплату за терминалы платит Польша.

В конце концов Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.