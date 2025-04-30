У Португалії створять незалежну комісію після масштабного блекауту

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру оголосив про наміри створити незалежну комісію для оцінки електроенергетичних систем країн, які постраждали від масштабного блекауту у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву португальського прем’єра наводить Euractiv.

Монтенегру запевнив, що для з’ясування причин надзвичайної події "докладають всіх зусиль".

"Ми вирішили створити в Португалії Незалежну технічну комісію для оцінювання механізмів реагування на цю кризу та управління нею, стійкості та відновлення електроенергетичної системи, стійкості критично важливих інфраструктур і послуг, а також функціонування систем цивільного захисту, зв'язку та охорони здоров'я", – сказав він.

Уряд запропонує, щоб до складу цієї комісії ввійшли семеро осіб: експерт з енергетичного сектора, експерт із комунікаційних мереж і систем зв'язку, експерт із цивільного захисту, експерт із охорони здоров'я і три особи, призначені парламентом.

Водночас Монтенегру визнав, що комісія зможе запрацювати тільки в наступному парламентському скликанні, оскільки в країні 18 травня відбудуться дострокові парламентські вибори.

"У нас буде час, це не незалежна технічна комісія, яка повинна поспіхом домогтися швидких результатів. Це незалежна технічна комісія, яка поглиблює і оцінює механізми реагування, управління кризовими ситуаціями, відновлення електроенергетичної системи, стійкість інфраструктури та критично важливих послуг", – сказав він.

Прем’єр додав, що уряд "дуже прихильний до усіх висновків про причини та заходи реагування" на подію.

Монтенегру також оголосив про намір звернутись до профільної структури Європейського Союзу та провести внутрішню перевірку обставин масштабного знеструмлення.

Нагадаємо, 28 квітня близько полудня увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишився без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

У вівторок прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів.

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