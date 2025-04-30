В Португалии создадут независимую комиссию после масштабного блэкаута

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру объявил о намерении создать независимую комиссию для оценки электроэнергетических систем стран, пострадавших от масштабного блэкаута в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", заявление португальского премьера приводит Euractiv.

Монтенегру заверил, что для выяснения причин чрезвычайного происшествия "прилагаются все усилия".

"Мы решили создать в Португалии Независимую техническую комиссию для оценки механизмов реагирования на этот кризис и управления им, устойчивости и восстановления электроэнергетической системы, устойчивости критически важных инфраструктур и услуг, а также функционирования систем гражданской защиты, связи и здравоохранения", – сказал он.

Правительство предложит, чтобы в состав этой комиссии вошли семь человек: эксперт по энергетическому сектору, эксперт по коммуникационным сетям и системам связи, эксперт по гражданской защите, эксперт по здравоохранению и три человека, назначенные парламентом.

В то же время Монтенегру признал, что комиссия сможет заработать только в следующем парламентском созыве, поскольку в стране 18 мая состоятся досрочные парламентские выборы.

"У нас будет время, это не независимая техническая комиссия, которая должна в спешке добиться быстрых результатов. Это независимая техническая комиссия, которая углубляет и оценивает механизмы реагирования, управления кризисными ситуациями, восстановления электроэнергетической системы, устойчивость инфраструктуры и критически важных услуг", – сказал он.

Премьер добавил, что правительство "очень привержено всем заключениям о причинах и мерах реагирования" на событие.

Монтенегру также объявил о намерении обратиться в профильную структуру Европейского Союза и провести внутреннюю проверку обстоятельств масштабного отключения электроэнергии.

Напомним, 28 апреля около полудня весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остался без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов.

Читайте также: Между солнцем и диверсией: как и почему Испания и Португалия на день остались без электричества.