Португалія попросить ЄС допомогти розслідувати масштабний блекаут

Уряд Португалії вирішив звернутись до профільної структури Європейського Союзу та провести внутрішню перевірку обставин масштабного знеструмлення, яке сталось напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SIC Notícias.

На пресконференції у вівторок виконувач обовʼязків премʼєра Португалії Луїш Монтенегру заявив, що ситуація в країні після блекауту загалом нормалізувалась.

Він оголосив, що на засіданні уряду вирішили попросити Агентство ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів "провести незалежний європейський аудит електроенергетичних систем постраждалих країн", аби зʼясувати причину відключень.

Крім того, уряд Португалії розпорядився створити незалежну технічну комісію, яка оцінить механізми реагування та управління на подібні кризи, а також процедури відновлення електромереж та критичної інфраструктури.

За словами Монтенегру, з кінця вівторка перестане діяти оголошення про надзвичайний стан в енергетиці.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

В Іспанії також повідомили про майже повне відновлення енергопостачання.