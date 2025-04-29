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Португалія попросить ЄС допомогти розслідувати масштабний блекаут

Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 17:24 — Олег Павлюк

Уряд Португалії вирішив звернутись до профільної структури Європейського Союзу та провести внутрішню перевірку обставин масштабного знеструмлення, яке сталось напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SIC Notícias.

На пресконференції у вівторок виконувач обовʼязків премʼєра Португалії Луїш Монтенегру заявив, що ситуація в країні після блекауту загалом нормалізувалась.

Він оголосив, що на засіданні уряду вирішили попросити Агентство ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів "провести незалежний європейський аудит електроенергетичних систем постраждалих країн", аби зʼясувати причину відключень.

У Португалії повністю відновили енергопостачання після масштабного блекауту

Крім того, уряд Португалії розпорядився створити незалежну технічну комісію, яка оцінить механізми реагування та управління на подібні кризи, а також процедури відновлення електромереж та критичної інфраструктури.

За словами Монтенегру, з кінця вівторка перестане діяти оголошення про надзвичайний стан в енергетиці.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

В Іспанії також повідомили про майже повне відновлення енергопостачання.

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