В Нидерландах объявили о мерах безопасности на время саммита НАТО в Гааге

Для обеспечения безопасности саммита НАТО, который состоится в Гааге с 23 по 25 июня, нидерландские власти введут ограничения в воздушном пространстве и на море.

Об этом объявили в правительстве Нидерландов, сообщает "Европейская правда".

Среди прочего, на время саммита Альянса в радиусе 93 километров вокруг Гааги будут введены ограничения для воздушного движения. Они, в частности, коснутся аэропорта Схипхол: для пролета коммерческих самолетов потребуется специальное разрешение правительства.

В радиусе 16 километров вокруг Гааги вообще запретят воздушное движение, за исключением экстренных ситуаций. Кроме того, с 18 июня введут дополнительные ограничения на полеты дронов, за соблюдением которых будет следить полиция.

Дополнительно власти Нидерландов введут ограничения на судоходство в районе проведения саммита: с конца 19 июня до обеда 23 июня оно будет частичным, а затем и до конца 25 июня – полностью запрещено.

"Эти меры не будут препятствовать международным судоходным маршрутам в районе подхода к порту Роттердама", – уточняется в сообщении.

Следующий саммит НАТО, как сообщалось, состоится в конференц-центре "Всемирный форум" в Гааге. В прошлом году СМИ сообщали, что правительство Нидерландов выделило 75 миллионов евро на организацию саммита.