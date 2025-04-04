Российский переговорщик заявил в США, что РФ не просит снимать с нее санкции

Спецпредставитель хозяина Кремля по экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев, который находится в Вашингтоне, заявил, что Россия не просит Соединенные Штаты о снятии санкций в рамках переговорного процесса о прекращении войны.

Дмитриев сказал об этом в интервью телеканалу Fox News, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, является ли снятие санкций условием РФ для прекращения огня, посланник Путина сказал, что "Россия не просит о снятии санкций".

"Потому что если вы посмотрите на уровень роста нашего ВВП, то в прошлом году он составил 4% по сравнению с Европой, где он только 1%", – заявил Дмитриев.

Он также сказал, что американские компании потеряли около $300 млрд дохода, уйдя из России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Я думаю, санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России. Но сейчас Россия не выдвигает никаких предварительных условий и не требует конкретных послаблений в санкционной политике", – заявил Дмитриев.

В этом же интервью Дмитриев обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия.

Дмитриев находится в Вашингтоне для переговоров с американской администрацией по налаживанию диалога между США и РФ, для его визита Соединенные Штаты сняли с него санкции.

СМИ сообщали, что накануне Дмитриев встретился с сенатором Линдси Грэмом, который подготовил новые санкции против РФ.