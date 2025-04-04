Сибига: Украина еще не получила приглашение для Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский еще не получил официального приглашения принять участие в ежегодном саммите НАТО в Гааге, который состоится 26-27 июня 2025 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы еще не получили приглашение для участия главы государства (в саммите в Гааге)", – сообщил Сибига.

Тем не менее, он подчеркнул, что атмосфера на заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось в Брюсселе 3 апреля, отличалась от той, что царила на предыдущем заседании министров иностранных дел НАТО в декабре 2024 года – Украина почувствовала более четкую поддержку от государств НАТО.

"В прошлом году было много неопределенности... И атмосфера отличалась от вчерашней. Если коротко, вчера я почувствовал единство. Как министр, я могу поддержать выступление каждого министра, каждого спикера, который вчера произносил речи", – подчеркнул Сибига.

"Я почувствовал решительность. Решительность в поддержке Украины", – добавил он.

"Прозвучало очень много новых обязательств по поддержке Украины в такое сложное время. И эти, как я повторяю, обязательства в короткой перспективе будут развиты и конвертированы в конкретные пакеты помощи", – сообщил министр иностранных дел Украины.

"Подытоживая: очень хорошее заседание было вчера", – сказал Андрей Сибига.

"Альянс не может быть снят с нашей повестки дня. Я вас информирую об этом", – подытожил он.

Он подчеркнул, что Украина остается на позиции, что в рамках мирных переговоров невозможно поступаться вопросами своего вступления в НАТО.

Сообщалось, что Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на РФ, чтобы принудить ее к миру