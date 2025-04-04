Вэнс говорит, что США будут защищать свои интересы на Гренландии "любой ценой"

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на фоне визита премьера Дании Метте Фредериксен в Гренландию заявил, что США будут защищать свои интересы на острове "любой ценой".

Его заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Вэнса, Гренландия является важной для нашей безопасности и противоракетной обороны.

"И мы собираемся защищать интересы Америки любой ценой", – добавил он.

Вэнс заявил, что жители Гренландии "ясно дали понять, что хотят быть независимыми от Дании", а также отметил, что США будут платить Гренландии "больше денег", чем Дания.

"Президент сказал, что мы могли бы дать народу Гренландии гораздо больше денег, чем сейчас. Опять же, потому что безопасность имеет значение для Соединенных Штатов Америки", – сказал он.

По словам Вэнса, размер гранта, выплачиваемого Данией, составляет 60 тысяч долларов на человека в Гренландии в год. Но как он дошел до этой цифры, непонятно.

Накануне во время визита в Гренландию Фредериксен в очередной раз отвергла претензии США на Гренландию, оставив открытой возможность сотрудничества для укрепления безопасности острова.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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