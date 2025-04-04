В больнице в Литве умер один из пострадавших во время пожара в Северной Македонии

Один из четырех пациентов, которых после пожара в ночном клубе в Северной Македонии в прошлом месяце эвакуировали в Литву на лечение, умер в больнице в Вильнюсе.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Советник министра здравоохранения Литвы подтвердила в пятницу, 4 апреля, что один из двух граждан Северной Македонии, которые находились в критическом состоянии, умер.

Отмечается, что пациентом был Александр Карадакосский – менеджер ночного клуба "Пульс", в котором произошел пожар. Он стал 60-й жертвой трагедии.

Другой пациент, который также находится в тяжелом состоянии, остается в больнице в Вильнюсе, тогда как несовершеннолетний, пострадавший в результате пожара, проходит лечение в Каунасе, сообщила она.

"Один человек уже выздоровел и вернулся домой", – сказала она.

Как отмечается, после трагедии Северная Македония обратилась к странам ЕС через Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации с просьбой принять 15 пациентов с тяжелыми ожогами. Литва откликнулась, согласившись принять четырех.

Пожар в ночном клубе "Пульс" в македонском городе Кочаны в ночь на 16 марта унес жизни нескольких десятков человек, прежде всего молодежи, и привел к ранению еще около 200.

Пожар вспыхнул после того, как на сцене без разрешения запустили фейерверк. В рамках расследования прокуратура уже установила около 20 подозреваемых, среди них – бывший министр экономики Северной Македонии.