СМИ: в Румынии месяцами тормозится ремонт дорог, необходимых для учений НАТО

Еще с лета 2024 года Министерство обороны Румынии и несколько иностранных государств призвали к модернизации дорог, чтобы они позволили провести масштабные учения Dacian Spring 25 под эгидой НАТО.

Об этом стало известно румынской службе "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

По данным журналистов, еще в июле 2024-го румынское Минобороны обратилось в Министерство развития, общественных работ и администрации (MDLPA) с просьбой отремонтировать четыре небольшие дороги и две водопропускные трубы в районах военных объектов, где планировались учения.

Через месяц после первого обращения, в августе 2024 года, три посла стран-членов НАТО, чьи военнослужащие дислоцированы в Румынии – Франции, Бельгии и Люксембурга, – также направили письмо в MDLPA.

Они указали Министерству развития на необходимость достройки 94-метрового моста, который позволил бы упростить логистику войск и строительство которого продолжается последние четыре года.

Румынский МИД в сентябре также написал MDLPA, что достройка моста необходима для того, чтобы учения Dacian Spring 25 прошли беспрепятственно.

По состоянию на декабрь 2024-го, как свидетельствует переписка между Минобороны и Министерством развития Румынии, была отремонтирована только одна дорога из четырех.

В конце концов, только в конце января 2025 года румынское правительство принимает постановление для дополнительного финансирования всех ремонтных работ.

При этом министр развития Румынии Чеке Аттила в ответ на запрос "Радио Свобода" сказал, что работы на мосту продолжаются, а ремонт дорог еще не начался из-за якобы медленных действий местных властей.

Учения Dacian Spring 25 должны были состояться с 5 по 26 мая 2025 года. Во время учений боевая группа НАТО в Румынии, возглавляемая Францией, должна была достичь уровня бригады – то есть увеличиться с 1500 до не менее 3500 военнослужащих.

В марте 2025 года французское руководство объявило об отсрочке развертывания войск в Румынии до осени из-за румынских президентских выборов.