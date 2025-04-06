Кандидат у президенти Польщі пройшов військову підготовку

Кандидат у президенти Польщі від "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський оголосив, що пройшов базову військову підготовку в рамках програми "Тренуйся з армією".

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

В рамках кампанії "Тренуйся з армією" усі охочі можуть навчитися основам поводження зі зброєю, стрільби, рукопашного бою, того, що робити, коли відмовляє GPS, як вижити в польових умовах і як надати першу медичну допомогу.

Як зазначив Тшасковський, це "чудовий спосіб за короткий проміжок часу, під керівництвом професіоналів, навчитися або згадати багато цінних навичок".

Він підкреслив, що ці навички "також корисні в абсолютно повсякденних, небойових ситуаціях".

"Я хотів би подякувати чудовій, професійній команді з бази 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весолі за цей день. Я також радий, що на тренінгу я зустрів багато людей – як чоловіків, так і жінок – зацікавлених у тому, щоб зробити свій внесок у спільну безпеку. Це дуже надихає", – написав Тшасковський.

Він також додав, що така підготовка "дуже багато дасть як вам особисто, так і всім нам".

"Адже чим краще підготовлений кожен з нас, тим стійкіші ми як суспільство до будь-якої кризи. А це те, заради чого все це робиться", – резюмував Тшасковський.

Раніше повідомили, що Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що сам також планує пройти військову підготовку.