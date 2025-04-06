Кандидат в президенты Польши прошел военную подготовку

Кандидат в президенты Польши от "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что прошел базовую военную подготовку в рамках программы "Тренируйся с армией".

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

В рамках кампании "Тренируйся с армией" все желающие могут научиться основам обращения с оружием, стрельбы, рукопашного боя, того, что делать, когда отказывает GPS, как выжить в полевых условиях и как оказать первую медицинскую помощь.

Как отметил Тшасковский, это "отличный способ за короткий промежуток времени, под руководством профессионалов, научиться или вспомнить много ценных навыков".

Он подчеркнул, что эти навыки "также полезны в абсолютно повседневных, небоевых ситуациях".

"Я хотел бы поблагодарить замечательную, профессиональную команду с базы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весоле за этот день. Я также рад, что на тренинге я встретил много людей – как мужчин, так и женщин – заинтересованных в том, чтобы внести свой вклад в общую безопасность. Это очень вдохновляет", – написал Тшасковский.

Он также добавил, что такая подготовка "очень много даст как вам лично, так и всем нам".

"Ведь чем лучше подготовлен каждый из нас, тем устойчивее мы как общество к любому кризису. А это то, ради чего все это делается", – резюмировал Тшасковский.

Ранее сообщили, что Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сам также планирует пройти военную подготовку.