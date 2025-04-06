Премьер Франции осудил Трампа после его заявлений в поддержку Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру осудил президента США Дональда Трампа, который недавно выразил поддержку лидеру ультраправых Марин Ле Пен, которой суд запретил баллотироваться в президенты.

Об этом французский премьер заявил в интервью Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Байру, такие заявления главы Белого дома являются "вмешательством".

"Вмешательство стало законом мира", – заявил премьер-министр.

Он осудил заявил заявил "международную, неприличную, нелиберальную группу, которая решила, что права человека, верховенство права ... должны остаться в прошлом".

Байру уточнил, что эти его слова также касаются венгерского премьера Виктора Орбана и хозяина Кремля Владимира Путина.

Как известно, Трамп назвал дело против Марин Ле Пен охотой на ведьм.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

Ле Пен является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, по данным последних опросов.

Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

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