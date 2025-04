В Париже проходит митинг в поддержку Ле Пен и контрдемонстрация

В Париже проходит митинг в поддержку неформальной лидерки правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен из-за обвинительного приговора против нее, параллельно проходит и контрдемонстрация левых сил.

Об этом сообщают BFMTV и Le Figaro, пишет "Европейская правда".

6 апреля в Париже проходит сразу три демонстрации – сторонников ультраправых, контрдемонстрация ультралевых, а также митинг сторонников блока президента Эмманюэля Макрона.

По оценкам СМИ, на митинге сторонников Ле Пен, проходящем на площади Вобан – до 10 тысяч человек. Перед демонстрантами уже выступила Марин Ле Пен, раскритиковав приговор суда и заявив, что "не сдастся".

Ее преемник на посту официального лидера партий Жордан Барделла назвал приговор несправедливым и скандальным и направленным на то, чтобы устранить ее с президентской гонки 2027 года.

"The very existence of France is at stake."



Far-right leader Marine Le Pen is speaking at a National Rally event in Paris, to cheers and applause, after being banned from running in the 2027 presidential election following her guilty conviction in an embezzlement case. pic.twitter.com/mkZeHztxgJ