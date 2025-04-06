В Шотландии уже двое суток борются с пожаром в горах

На юге Шотландии с пятницы пытаются обуздать пожар в незаселенной местности в горах.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В течение воскресенья службы чрезвычайных ситуации продолжали борьбу с пожаром, который начался еще в пятницу в горах области Галловей и распространился севернее в Восточный Эршир.

Galloway MRT

Распространению огня способствует засуха и сильный ветер. Длина линии огня на пике пожара достигала нескольких миль. На месте работают многочисленные пожарные команды и четыре вертолета.

Горная спасательная служба организовала эвакуацию туристов, находившихся в районе пожара, полиция призвала граждан не приближаться туда. Жителям близлежащих населенных пунктов посоветовали не открывать окна.

Меньший лесной пожар тушат также на севере Шотландии в районе города Аллапул.

Кроме того, значительный лесной пожар потушили в Северной Ирландии, в связи с ним задержали одного человека. Там привлекали более 100 пожарных и 15 единиц техники. Пожарные подозревают умышленный поджог.

Из-за значительного повышения температуры по территории Британии и засухи на этой неделе объявили повышенный уровень пожарной опасности. Граждан призывают не разжигать огонь на улице и ответственно обращаться с окурками и стеклом.

Напомним, в прошлом году в Европе из-за теплой и сухой осени сезон лесных пожаров продолжался до сентября включительно, в том числе на севере континента.

В Европейском климатическом агентстве Copernicus назвали 2024 год самым жарким в истории наблюдений. Январь 2025 года также выдался рекордно теплым.