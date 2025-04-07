Одіозна румунська Шошоаке хоче поїхати в КНДР і оцінити, "яка там диктатура"

Одіозна антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке заявила про своє бажання відвідати КНДР і особисто пересвідчитися, що в країні діє диктаторський режим.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву скандальної політикині наводить румунський телеканал B1.

Шошоаке знову вибухнула тирадою на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, звинувативши її в бажанні встановити диктатуру в Європейському Союзі.

Також вона додала, що сумнівається в тому, що в КНДР панує диктатура.

"Я дуже хочу поїхати в Північну Корею і подивитися, наскільки там диктаторські порядки. У мене є сумніви. Поки Європейський парламент, поки пані Урсула фон дер Ляєн звинувачує інших у диктатурі, а вони встановлюють найгіршу диктатуру за останні 300 років, я починаю сумніватися в тому, що Північна Корея – це диктатура, що Росія – це диктатура", – сказала Шошоаке.

Після цього вона заявила, що поїде до Північної Кореї, щоб оцінити тамтешній режим.

"Я поїду і відвідаю її (КНДР. – Ред.) особисто, щоб переконатися, яка там диктатура", – додала Шошоаке.

Діана Шошоаке, лідерка румунської партії S.O.S. România, відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Нещодавно вона написала Путіну лист, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії та заявила про претензії на частину української території.