Одиозная румынская Шошоаке хочет поехать в КНДР и оценить, "какая там диктатура"

Одиозная антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке заявила о своем желании посетить КНДР и лично убедиться, что в стране действует диктаторский режим.

Как сообщает "Европейская правда", заявление скандального политика приводит румынский телеканал B1.

Шошоаке снова разразилась тирадой в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в желании установить диктатуру в Европейском Союзе.

Также она добавила, что сомневается в том, что в КНДР царит диктатура.

"Я очень хочу поехать в Северную Корею и посмотреть, насколько там диктаторские порядки. У меня есть сомнения. Пока Европейский парламент, пока госпожа Урсула фон дер Ляйен обвиняет других в диктатуре, а они устанавливают худшую диктатуру за последние 300 лет, я начинаю сомневаться в том, что Северная Корея – это диктатура, что Россия – это диктатура", – сказала Шошоаке.

После этого она заявила, что поедет в Северную Корею, чтобы оценить тамошний режим.

"Я поеду и посещу ее (КНДР. – Ред.) лично, чтобы убедиться, какая там диктатура", – добавила Шошоаке.

Диана Шошоаке, лидер румынской партии S.O.S. România, известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Недавно она написала Путину письмо, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии и заявила о претензиях на часть украинской территории.