Премьер Польши говорит, что "землетрясение" от тарифов Трампа надо пережить

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что "землетрясение" от тарифной войны американского президента Дональда Трампа следует пережить "без поспешных решений".

Об этом он написал в соцсети Х в понедельник, 7 апреля, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что "реакция на тарифную войну была предсказуемой".

"Биржевое землетрясение – от Японии через Европу до Америки – следует пережить без поспешных решений", – сказал он.

По словам Туска, польский фондовый рынок также получил удар, но он заверил, что политическая и экономическая стабильность – сила для Польши в эти непростые времена.

"Мы выдержим это спокойно!" – заверил польский премьер.

Как писали мировые СМИ, в понедельник, 7 апреля, основные фондовые индексы упали, поскольку Трамп не продемонстрировал никаких признаков отступления от своих тарифных планов, а инвесторы считают, что растущий риск рецессии может привести к тому, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже в мае.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того.

Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".