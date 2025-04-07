Премьер Польши говорит, что "землетрясение" от тарифов Трампа надо пережить
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что "землетрясение" от тарифной войны американского президента Дональда Трампа следует пережить "без поспешных решений".
Об этом он написал в соцсети Х в понедельник, 7 апреля, передает "Европейская правда".
Туск заявил, что "реакция на тарифную войну была предсказуемой".
"Биржевое землетрясение – от Японии через Европу до Америки – следует пережить без поспешных решений", – сказал он.
По словам Туска, польский фондовый рынок также получил удар, но он заверил, что политическая и экономическая стабильность – сила для Польши в эти непростые времена.
"Мы выдержим это спокойно!" – заверил польский премьер.
Как писали мировые СМИ, в понедельник, 7 апреля, основные фондовые индексы упали, поскольку Трамп не продемонстрировал никаких признаков отступления от своих тарифных планов, а инвесторы считают, что растущий риск рецессии может привести к тому, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже в мае.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того.
Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".
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