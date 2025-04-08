Почти половина норвежцев считают, что РФ совершит диверсию против их страны

Почти половина жителей Норвегии считает, что Россия совершит диверсию против их страны в 2025 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией InFact для Nettavisen, сообщает "Европейская правда".

Недавно Служба безопасности норвежской полиции (PST) заявила, что вероятность того, что российские спецслужбы попытаются осуществить диверсионные акты в Норвегии, увеличивается.

На этом фоне результаты опроса показали, что 44,7% респондентов считают, что Россия будет осуществлять диверсии против Норвегии в течение года, тогда как 30,8% ответили отрицательно.

Еще 24,5% респондентов заявили, что не знают, как ответить.

Общенациональный опрос был проведен 1 апреля 2025 года, в нем принял участие 1 081 респондент. Погрешность составляет от 1,1 до 3 процентных пунктов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что российская угроза для государств НАТО будет существовать еще много лет, даже после заключения мирного соглашения с Украиной.

Также недавно полиция безопасности Швеции (Säpo) обнаружила, что Россия пытается вербовать наркозависимых людей, чтобы совершать диверсии.