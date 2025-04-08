У Бельгії оголосили вирок чоловіку, який намагався ввезти в країну кокаїн у кріслі колісному

У Бельгії засудили до чотирьох років в’язниці італійця, який спробував провезти в країну 1,2 кг кокаїну у своєму кріслі колісному.

Про це повідомляє RTBF, пише "Європейська правда".

Суд у Брюсселі засудив до чотирьох років позбавлення волі громадянина Італії "середнього віку", якого минулого листопада впіймали на спробі ввезти в країну 1,2 кг кокаїну.

Чоловік прямував авіарейсом з Ефіопії. На митному контролі у його кріслі колісному виявили численні пакунки з кокаїном. Він виправдовувався, що наважився на контрабанду, тому що "мав потребу" у цьому. Також з’ясувалось, що чоловік вже мав судимість за подібні правопорушення.

Адвокати у суді намагались довести, що через свою інвалідність чоловік був "легкою здобиччю" для неаполітанської мафії, та що саме там йому нав’язали думку, що люди з інвалідністю привертатимуть менше уваги під час проходження контролю.

Минулого тижня в іспанській Валенсії у рамках поліцейської операції конфіскували тонну кокаїну.

У лютому на італійському острові Сицилія під час рейду проти мафії затримали понад 180 осіб.



