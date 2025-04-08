В Бельгии дали 4 года тюрьмы мужчине, который пытался ввезти в страну кокаин в кресле колесном

В Бельгии приговорили к четырем годам тюрьмы итальянца, который попытался провезти в страну 1,2 кг кокаина в своем кресле колесном.

Об этом сообщает RTBF, пишет "Европейская правда".

Суд в Брюсселе приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина Италии "среднего возраста", которого в прошлом ноябре поймали на попытке ввезти в страну 1,2 кг кокаина.

Мужчина направлялся авиарейсом из Эфиопии. На таможенном контроле в его кресле колесном обнаружили многочисленные пакеты с кокаином. Он оправдывался, что решился на контрабанду, потому что "нуждался" в этом. Также выяснилось, что мужчина уже имел судимость за подобные правонарушения.

Адвокаты в суде пытались доказать, что из-за своей инвалидности мужчина был "легкой добычей" для неаполитанской мафии, и что именно там ему навязали мысль, что люди с инвалидностью будут привлекать меньше внимания при прохождении контроля.

На прошлой неделе в испанской Валенсии в рамках полицейской операции конфисковали тонну кокаина.

В феврале на итальянском острове Сицилия во время рейда против мафии задержали более 180 человек.