Лідер президентських перегонів Польщі запропонував дебати своєму найближчому супернику

Кандидат у президенти Польщі від "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський запропонував своєму супернику Каролю Навроцькому, якого підтримує опозиційна партія "Право і Справедливість", провести дебати.

Про це Тшасковський написав в Х, опублікувавши відеозвернення до Навроцького, повідомляє "Європейська правда".

Він пропонує провести дебати цієї п’ятниці, 11 квітня. Тшасковський закликає свого суперника виявити "мужність".

"Пане Кароль Навроцький, я чув, що ви хочете дебатувати. Я запрошую вас, але попереджаю, що вам доведеться відповідати на запитання журналістів. Я вже чекаю на вас у Конське цієї п'ятниці, о 20:00. Чи вистачить вам сміливості?" – сказав Тшасковський у відео, його слова наводить PAP.

Останнє опитування показало, що Тшасковський переміг би в першому турі президентських виборів з підтримкою 38,3%. Це на 5,1 відсоткового пункта вище, ніж у відповідному опитуванні, проведеному наприкінці березня.

За Навроцького проголосували б 20,1% респондентів. Це на 5,2 відсоткового пункта менше, ніж під час попереднього опитування.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

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