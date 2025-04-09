Лідер президентських перегонів Польщі запропонував дебати своєму найближчому супернику
Кандидат у президенти Польщі від "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський запропонував своєму супернику Каролю Навроцькому, якого підтримує опозиційна партія "Право і Справедливість", провести дебати.
Про це Тшасковський написав в Х, опублікувавши відеозвернення до Навроцького, повідомляє "Європейська правда".
Він пропонує провести дебати цієї п’ятниці, 11 квітня. Тшасковський закликає свого суперника виявити "мужність".
Piątek. 11 kwietnia. Godz. 20.00. Uczciwe zasady, największe telewizje.
Czekam.
Odwagi, Panie Nawrocki.#debata pic.twitter.com/kFFOfVC01k– Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 9, 2025
"Пане Кароль Навроцький, я чув, що ви хочете дебатувати. Я запрошую вас, але попереджаю, що вам доведеться відповідати на запитання журналістів. Я вже чекаю на вас у Конське цієї п'ятниці, о 20:00. Чи вистачить вам сміливості?" – сказав Тшасковський у відео, його слова наводить PAP.
Останнє опитування показало, що Тшасковський переміг би в першому турі президентських виборів з підтримкою 38,3%. Це на 5,1 відсоткового пункта вище, ніж у відповідному опитуванні, проведеному наприкінці березня.
За Навроцького проголосували б 20,1% респондентів. Це на 5,2 відсоткового пункта менше, ніж під час попереднього опитування.
Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.
Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.
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