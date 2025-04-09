Лидер президентской гонки Польши предложил дебаты своему ближайшему сопернику
Кандидат в президенты от "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил своему сопернику Каролю Навроцкому, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и Справедливость", провести дебаты.
Об этом Тшасковский написал в Х, опубликовав видеообращение к Навроцкому, сообщает "Европейская правда".
Он предлагает провести дебаты в эту пятницу, 11 апреля. Тшасковский призывает своего соперника проявить "мужество".
Piątek. 11 kwietnia. Godz. 20.00. Uczciwe zasady, największe telewizje.
Czekam.
Odwagi, Panie Nawrocki.#debata pic.twitter.com/kFFOfVC01k– Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 9, 2025
"Господин Кароль Навроцкий, я слышал, что вы хотите дебатировать. Я приглашаю вас, но предупреждаю, что вам придется отвечать на вопросы журналистов. Я уже жду вас в Конске в эту пятницу, в 20:00. Хватит ли вам смелости?" – сказал Тшасковский в видео, его слова приводит PAP.
Последний опрос показал, что Тшасковский победил бы в первом туре президентских выборов с поддержкой 38,3%. Это на 5,1 процентного пункта выше, чем в соответствующем опросе, проведенном в конце марта.
За Навроцкого проголосовали бы 20,1% респондентов. Это на 5,2 процентного пункта меньше, чем во время предыдущего опроса.
Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.
Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.
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