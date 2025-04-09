Міністр оборони Польщі радіє виведенню військ США з ключового хабу допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що передислокація військ США з аеропорту Ясьонка, який є ключовим хабом допомоги Україні, є позитивом для його країни.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Косіняк-Камиш, оскільки тепер сили США не будуть зосереджені на допомозі України, а більше зусиль присвятять Польщі, це стане "зміною на краще".

"Статус американських військ у Польщі, хоч і не змінюється, але більше присвячений Польщі, ніж допомозі Україні, тому це зміна на краще", – сказав він.

За словами очільника польського оборонного відомства, місія США у Жешуві могла б припинитись і американські військові повернулись би на батьківщину.

"А так вони залишаються в Польщі", – додав Косіняк-Камиш.

Він пояснив, що йдеться про кілька сотень солдатів, які перебуватимуть у різних підрозділах у Польщі.

Косіняк-Камиш додав, що рішення про передислокацію було прийнято ще за часів адміністрації Джо Байдена.

Остаточно вона відбудеться через кілька місяців, зазначив він.

Як відомо, командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

ЗМІ також повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.

На цьому тлі в Європі закликали США координувати будь-які плани зі скорочення своєї військової присутності на континенті, щоб не дестабілізувати оборону НАТО.