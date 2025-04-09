Министр обороны Польши радуется выводу войск США из ключевого хаба помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация войск США из аэропорта Ясенка, который является ключевым хабом помощи Украине, является позитивом для его страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Косиняк-Камыш, поскольку теперь силы США не будут сосредоточены на помощи Украине, а больше усилий посвятят Польше, это станет "изменением к лучшему".

"Статус американских войск в Польше, хоть и не меняется, но больше посвящен Польше, чем помощи Украине, так что это изменение к лучшему", – сказал он.

По словам главы польского оборонного ведомства, миссия США в Жешуве могла бы прекратиться и американские военные вернулись бы на родину.

"А так они остаются в Польше", – добавил Косиняк-Камыш.

Он пояснил, что речь идет о нескольких сотнях солдат, которые будут находиться в различных подразделениях в Польше.

Косиняк-Камыш добавил, что решение о передислокации было принято еще во времена администрации Джо Байдена.

Окончательно она завершится через несколько месяцев, отметил он.

Как известно, командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

СМИ также сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

На этом фоне в Европе призвали США координировать любые планы по сокращению своего военного присутствия на континенте, чтобы не дестабилизировать оборону НАТО.