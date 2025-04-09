В Варшаве экоактивист облил искусственной кровью памятник жертвам Смоленской катастрофы

Варшавским полицейским пришлось вмешаться в центре польской столицы, где экоактивист взобрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы и облил его красной жидкостью – ответственность за акцию взяла на себя климатическая группа "Последнее поколение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Информацию о вмешательстве сотрудников полиции возле памятника жертвам Смоленской катастрофы 2010 года подтвердил представитель I районного отделения полиции Варшавы Якуб Пациняк.

фото PAP

"Около 10.30 утра на площади Пилсудского сотрудники полиции приняли меры против лица, которое проникло к памятнику и разлило на него жидкость. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Акция продолжается", – сказал Пациняк.

Как сообщила организация "Последнее поколение" в коммюнике, разосланном в СМИ, их активист залез на памятник накануне 15-й годовщины Смоленской катастрофы, облил ступеньки искусственной кровью и развернул баннер с надписью "Мы летим навстречу катастрофе".

Двое других активистов "Последнего поколения", одетые в траурную одежду, возложили два венка: один – жертвам Смоленской катастрофы, а другой – нынешним и будущим жертвам климатической катастрофы.

Сейчас активист сидит на мемориале. С ним беседуют полицейские. Площадь перекрыта для движения пешеходов.

Представители "Последнего поколения" не раз блокировали Вислостраду – скоростную дорогу вдоль левого берега Вислы в Варшаве.

Так они пытаются привлечь внимание к своим требованиям: передавать все средства из прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.

Ранее, напомним, в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте прошлого года облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.