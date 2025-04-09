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У Польщі посилили вирок водію автобуса, який зірвався з мосту під впливом амфетаміну

Новини — Середа, 9 квітня 2025, 16:44 — Марія Ємець

Апеляційний суд посилив вирок для водія міського автобуса Варшави, який сів за кермо після вживання амфетаміну, внаслідок чого автобус впав з естакади і один пасажир загинув.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Апеляційний суд у Варшаві посилив вирок для водія міського автобуса на ім’я Томаш, якого раніше визнали винуватцем смертельної ДТП внаслідок вживання наркотиків.

Новий вирок становить 9 років і один місяць позбавлення волі. До того водієві присудили 7 років в’язниці з довічною забороною сідати за кермо.

Також чоловік повинен буде сплатити компенсації пасажирам автобуса, постраждалим внаслідок аварії, компанії-роботодавцю та обслуговуючій компанії, відповідальній за естакаду, яку він пошкодив. 

Нагадаємо, аварія сталась у червні 2020 року. Міський рейсовий автобус із 40 пасажирами на борту проломив бар’єр естакади на з'їзді з одного з мостів через Віслу, після чого його передня частина впала вниз. Внаслідок ДТП один пасажир загинув, 22 отримали травми, з яких троє – серйозні. 

Подальше розслідування встановило, що водій вживав амфетамін перед тим, як сів за кермо. 

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