В Польше ужесточили приговор водителю автобуса, сорвавшегося с моста под воздействием амфетамина

Апелляционный суд ужесточил приговор для водителя городского автобуса Варшавы, который сел за руль после употребления амфетамина, в результате чего автобус упал с эстакады и один пассажир погиб.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд в Варшаве ужесточил приговор для водителя городского автобуса по имени Томаш, которого ранее признали виновником смертельного ДТП в результате употребления наркотиков.

Новый приговор составляет 9 лет и один месяц лишения свободы. До того водителю присудили 7 лет тюрьмы с пожизненным запретом садиться за руль.

Также мужчина должен будет оплатить компенсации пассажирам автобуса, пострадавшим в результате аварии, компании-работодателю и обслуживающей компании, ответственной за эстакаду, которую он повредил.

Напомним, авария произошла в июне 2020 года. Городской рейсовый автобус с 40 пассажирами на борту, проломил барьер эстакады на съезде с одного из мостов через Вислу, после чего его передняя часть упала вниз. В результате ДТП один пассажир погиб, 22 получили травмы, из которых трое – серьезные.

Дальнейшее расследование установило, что водитель употреблял амфетамин перед тем, как сел за руль.