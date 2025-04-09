Росія розповіла, що зробить з Румунією через вигнання своїх "дипломатів"

Росія вирішила видворити двох співробітників румунського посольства після того, як Бухарест оголосив персонами нон грата двох працівників посольства РФ.

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Росії 9 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Російське МЗС у середу викликало тимчасового повіреного у справах Румунії Лілана Бурду.

Йому вручили ноту про оголошення персонами нон грата аташе з питань оборони при румунській дипмісії в Москві та його заступника, ідеться в повідомленні.

"Цей захід є відповіддю на раніше прийняте румунською стороною нічим не вмотивоване рішення оголосити персонами нон грата військового аташе при посольстві Росії в Бухаресті та його помічника", – додали в МЗС Росії.

У Румунії говорили, що вислали військового аташе РФ в Бухаресті Александра Чуприну і його заступника Євгенія Ігнатьєва через "діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини".

Минулого року, нагадаємо, румунське МЗС оголосило іншого дипломата посольства Росії персоною нон грата.

А перед тим повідомляли про арешт у Румунії румунського громадянина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії – за даними слідства, він передавав інформацію через російське посольство.