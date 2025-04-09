Россия рассказала, что сделает с Румынией из-за выдворения своих "дипломатов"

Россия решила выдворить двух сотрудников румынского посольства после того, как Бухарест объявил персонами нон грата двух работников посольства РФ.

Об этом объявило Министерство иностранных дел России 9 апреля, сообщает "Европейская правда".

Российский МИД в среду вызвал временного поверенного в делах Румынии Лилана Бурду.

Ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя, говорится в сообщении.

"Эта мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника", – добавили в МИД России.

В Румынии говорили, что выслали военного атташе РФ в Бухаресте Александра Чуприну и его заместителя Евгения Игнатьева из-за "деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях".

В прошлом году, напомним, румынский МИД объявил другого дипломата посольства России персоной нон грата.

А перед тем сообщали об аресте в Румынии румынского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России – по данным следствия, он передавал информацию через российское посольство.