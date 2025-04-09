Польща інвестує 700 млн євро у виробництво боєприпасів калібру 155 мм

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про плани вкласти 3 млрд злотих (700 млн євро) у нові заводи з виробництва боєприпасів.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Томчик зазначив, що Польща – найбільший виробник тротилу в НАТО і повідомив про підписання контракту зі США на 18 000 тонн тротилу вартістю 1,2 мільярда злотих.

"Водночас ми інвестуємо 3 мільярди злотих у нові заводи з виробництва боєприпасів калібру 155 мм", – повідомив посадовець.

Заява заступника міністра оборони з'явилася після того, як офіційні особи країни заявили, що Польща має запаси боєприпасів на один-два тижні війни.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що слід враховувати можливість "ширшої агресії до кінця десятиліття" з боку Росії.

А Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.