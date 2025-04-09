Польша инвестирует 700 млн евро в производство боеприпасов калибра 155 мм

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о планах вложить 3 млрд злотых (700 млн евро) в новые заводы по производству боеприпасов.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Томчик отметил, что Польша – крупнейший производитель тротила в НАТО и сообщил о подписании контракта с США на 18 000 тонн тротила стоимостью 1,2 миллиарда злотых.

"В то же время мы инвестируем 3 миллиарда злотых в новые заводы по производству боеприпасов калибра 155 мм", – сообщил чиновник.

Заявление заместителя министра обороны появилось после того, как официальные лица страны заявили, что Польша имеет запасы боеприпасов на одну-две недели войны.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что следует учитывать возможность "более широкой агрессии до конца десятилетия" со стороны России.

А Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.