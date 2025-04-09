У Франції присудили умовний термін і штраф пенсіонеру за погрозу судді через вирок Ле Пен

Суд у Франції засудив до умовного терміну позбавлення волі та штрафу 76-річного чоловіка, який озвучив погрози на адресу головуючої судді палати, що винесла обвинувальний вердикт для лідерки ультраправих Марін Ле Пен.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Суд блискавично розглянув справу 76-річного чоловіка, затриманого за твіт з погрозами на адресу головуючої судді через обвинувальний вирок для неформальної лідерки "Національного об’єднання" Марін Ле Пен і соратників.

Пенсіонера затримали у вівторок 8 квітня, рішення суду оголосили у середу 9 квітня.

Суд визнав його винним та засудив до 8 місяців умовного терміну, а також 3000 євро штрафу. Це суворіший вирок, аніж просили прокурори – з тим самим умовним терміном, 1000 євро "жорсткого" штрафу і ще 1000 "підвішеного".

Чоловік сказав, що шкодує про свій допис-коментар, у якому він також прикріпив зображення гільйотини. Він заявив, що не вкладав у це погрозу смертю, а гільйотину вважає символом справедливості. До цього він не мав ніяких проблем із законом.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року – якщо вона не виграє апеляцію. Наразі Ле Пен є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції.

Після вироку головуючій судді надали охорону через погрози на її адресу.

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