Во Франции присудили условный срок и штраф пенсионеру за угрозу судье из-за приговора Ле Пен

Суд во Франции приговорил к условному сроку лишения свободы и штрафу 76-летнего мужчину, который озвучил угрозы в адрес председательствующей судьи палаты, вынесшей обвинительный вердикт для лидерки ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Суд молниеносно рассмотрел дело 76-летнего мужчины, задержанного за твит с угрозами в адрес председательствующей судьи из-за обвинительного приговора для неформального лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен и соратников.

Пенсионера задержали во вторник 8 апреля, решение суда объявили в среду 9 апреля.

Суд признал его виновным и приговорил к 8 месяцам условного срока, а также 3000 евро штрафа. Это более суровый приговор, чем просили прокуроры – с тем же условным сроком, 1000 евро "жесткого" штрафа и еще 1000 "отстроченного".

Мужчина сказал, что сожалеет о своем сообщении-комментарии, в котором он также прикрепил изображение гильотины. Он заявил, что не вкладывал в это угрозу смертью, а гильотину считает символом справедливости. До этого он не имел никаких проблем с законом.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года – если она не выиграет апелляцию. Сейчас Ле Пен является самым популярным кандидатом на пост президента Франции.

После приговора председательствующей судье предоставили охрану из-за угроз в ее адрес.

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