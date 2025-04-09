У Трампа кажуть, що не прагнуть налагодити торгівлю з РФ відсутністю тарифів

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що відсутність Росії в переліку країн, проти яких запровадили підвищені тарифи, не означає активізації торгівлі з нею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Грір сказав на слуханнях у комітеті з питань бюджету Палати представників США 9 квітня.

Посадовець адміністрації Трампа на прохання прокоментувати відсутність РФ у переліку країн з підвищеними тарифами сказав, що США не докладають "жодних зусиль для пожвавлення торгівлі з Росією".

Він нагадав, що Конгрес США кілька років тому скасував статус "постійних нормальних торговельних відносин" з Росією.

"Білорусь, Росія, Північна Корея – вони вже мають свої власні високі тарифи в категорії, яку встановив Конгрес", – додав Грір.

Торговий представник США також пояснив дані про торгівлю з Росією (які насправді показують дефіцит на користь РФ) винятками для сільськогосподарської продукції.

"Я думаю, що це єдиний вид торгівлі, який ми справді маємо з Росією. Але всі вони там під санкціями. Вони підпадають під ембарго того чи іншого типу", – зазначив він.

У Білому домі раніше також пояснювали відсутність підвищених тарифів проти Росії запровадженими санкціями або навіть перемовинами щодо війни в Україні.

Тим часом раніше в середу президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.