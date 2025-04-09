У Трампа говорят, что не стремятся наладить торговлю с РФ отсутствием тарифов

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что отсутствие России в перечне стран, против которых ввели повышенные тарифы, не означает активизации торговли с ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Грир сказал на слушаниях в комитете по вопросам бюджета Палаты представителей США 9 апреля.

Чиновник администрации Трампа на просьбу прокомментировать отсутствие РФ в перечне стран с повышенными тарифами сказал, что США не прилагают "никаких усилий для оживления торговли с Россией".

Он напомнил, что Конгресс США несколько лет назад отменил статус "постоянных нормальных торговых отношений" с Россией.

"Беларусь, Россия, Северная Корея – они уже имеют свои собственные высокие тарифы в категории, которую установил Конгресс", – добавил Грир.

Торговый представитель США также объяснил данные о торговле с Россией (которые на самом деле показывают дефицит в пользу РФ) исключениями для сельскохозяйственной продукции.

"Я думаю, что это единственный вид торговли, который мы действительно имеем с Россией. Но все они там под санкциями. Они подпадают под эмбарго того или иного типа", – отметил он.

В Белом доме ранее также объясняли отсутствие повышенных тарифов против России введенными санкциями или даже переговорами по войне в Украине.

Между тем ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.