В Греции разгорелся скандал из-за якобы скрытого финансирования правящей партии

В Греции оппозиция требует расследования связей правящей партии "Новая демократия" с небольшой пиар-компанией Blue Skies, которую якобы использовали для ее теневого финансирования и пиара в интересах политсилы.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Греческие оппозиционные партии требуют расследования связей "Новой демократии" с пиар-компанией Blue Skies, основанной близким родственником экс-министров от партии. Компания существует с 2003 года.

Главные обвинения оппозиции заключаются в том, что Blue Skies наняла на работу высокопоставленных чиновников от "Новой демократии" и это было формой нераскрытого политического финансирования, а также – что около 15 сотрудников агентства в соцсетях участвовали в троллинге в интересах правящей партии и премьера, в том числе позволили себе выпады против семей погибших в масштабной железнодорожной катастрофе.

Более половины из 57 человек, которые официально указывались как сотрудники Blue Skies, якобы одновременно занимали важные должности, приближенные к главе правительства Кириакосу Мицотакису или "Новой демократии". Большинство таких лиц работали в компании с 2016 года, когда Мицотакис возглавил политсилу, и уволились в 2019 году, когда "Новая демократия" одержала победу на выборах, а некоторые – как утверждают, в том числе Орсаки Руссету из коммуникационной команды премьера – до сих пор там работают.

Левоцентристская оппозиционная ПАСОК заявила, что хочет "ответов о деятельности этой компании и связях между "Новой демократией", пропагандистской машиной и частными компаниями, между которыми, как следует из публикаций, могли генерироваться и перетекать серые политические деньги".

Евродепутат Костас Арванитис от радикально левой партии "СИРИЗА" заявил, что на ситуацию должны обратить внимание еврокомиссар по юстиции и Европарламент.

Пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис отверг обвинения и отметил, что далеко не все люди из партии имеют в ней оплачиваемую работу.

"В "Новой демократии" должность в партии – это не работа. Поэтому параллельно с этой ролью люди работают в частном секторе", – пояснил он.

Напомним, недавно возле офиса оператора железнодорожных перевозок в Греции произошел взрыв, ответственность взяла на себя экстремистская группировка.