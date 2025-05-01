Афины рассматривают ограничения на использование электросамокатов
Власти греческой столицы Афин рассматривают возможность ввести ограничения на использование электросамокатов на фоне того, как этот вид транспорта приобрел популярность как дешевое и быстрое средство передвижения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Вопрос о электросамокатах был вынесен на обсуждение на заседании муниципального совета.
Мэр Афин Харис Дукас назвал ситуацию с электросамокатами "неприемлемой".
Он указал на повсеместное несоблюдение правил дорожного движения и безопасности пешеходов, а также на то, что электросамокатами часто управляют безрассудно на оживленных улицах, а затем хаотично оставляют их на тротуарах.
Поэтому городские власти рассматривают новые ограничения, в частности предложение запретить использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 километров в час.
Мэр также поднял проблему оставления арендованных скутеров в произвольных местах в центре города, особенно вблизи основных археологических памятников.
Он отметил, что муниципалитет уже определил 70 специальных парковочных зон, чтобы навести порядок в этом.
Напомним, в Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами.
Испанская Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду электросамокатом по тротуарам, а в Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо запаркованные самокаты.