Парламент Косова уже в девятый раз не может начать работу

Политический кризис в частично признанном Косове продолжился в четверг после того, как расколотый парламент провалил очередную попытку избрать спикера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

На сессии 1 мая временный председатель косовского парламента, 77-летний представитель движения "Самоопределение" Авни Дехари, предложил провести тайное голосование за спикера.

Но его предложение не поддержало необходимое большинство в 61 голос, поскольку против выступили три главные оппозиционные партии вместе с "Сербским списком", который представляет интересы сербского меньшинства на севере Косова.

На этом учредительное заседание парламента Косова было отложено уже в девятый раз – без него законодатели не могут начать полноценную работу и, в частности, утвердить постоянное правительство.

Следующее заседание должно состояться в течение 48 часов, то есть 3 мая.

Нынешний политический кризис в Косове возник после парламентских выборов в начале февраля, когда движение "Самоопределение", возглавляемое нынешним исполняющим обязанности премьера Косова Альбином Курти, не смогло получить большинства голосов.

Оппозиция считает, что партия Курти, возглавлявшая правительство в течение последних четырех лет, не имеет достаточного количества голосов для избрания и формирования новых институтов.

Она также выступает против номинированной движением "Самоопределение" на пост спикера парламента главы Министерства юстиции Албулены Хаджиу.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косова со времени провозглашения им независимости в 2008 году. В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.

Подробнее о контексте выборов в Косове – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".