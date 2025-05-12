Европейские министры встретятся в Лондоне: обсудят поддержку Украины и сотрудничество по безопасности

Министры иностранных дел крупнейших государств ЕС 12 мая встретятся со своим британским коллегой в Лондоне, где планируют обсуждать поддержку Украины и сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник 12 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми примет в Лондоне коллег из Франции, Италии, Германии, Испании и Польши, а также "представителя ЕС".

Встреча будет касаться поддержки Украины и более широкого сотрудничества по безопасности в Европе. Она предшествует саммиту с участием лидеров ЕС и Стармера на следующей неделе.

"Сейчас для коллективной безопасности на нашем континенте наступил момент, который бывает раз в поколение... Вызов, стоящий перед нами сегодня – это не только о будущем Украины, он является экзистенциальным для всей Европы", – отметил Дэвид Лэмми.

Также отмечают, что Великобритания должна объявить дополнительный пакет санкций за поддержку агрессии РФ против Украины.

Напомним, 10 мая лидеры "коалиции решительных" прибыли с совместным визитом в Киев, во время которого выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Европейские лидеры ответили на это, что перед началом переговоров от России ожидают ее согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.

Однако вечером 11 мая Трамп заявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

Президент Украины Владимир Зеленский после того заявил, что лично будет ждать Владимира Путина в Стамбуле, а также – что ожидает от России прекращения боевых действий с 12 мая.